Marco Carta assolto: sentenza della Corte d'Appello

Il cantante era imputato nel processo di secondo grado per un furto di sei magliette da 1200 euro, avvenuto nel 2019 alla Rinascente di Milano. La donna che era con lui si era assunta la piena responsabilità del gesto. assolto. Lo ha stabilito la Corte d'Appello, relativamente a Marco Carta, nel processo di secondo grado con al centro il furto di sei magliette del valore di 1200 euro

