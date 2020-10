Le 100 multe del deputato di Fratelli d’Italia Ciro Maschio per i passaggi in Ztl con l’auto: “Pagherò i 16mila euro al Comune di Verona” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Riceve dai vigili urbani un centinaio di multe da pagare, nell’arco di un anno e mezzo, per un importo che supera i 16mila euro. Ma non può impugnarle perché altrimenti aprirebbe un contenzioso con l’amministrazione comunale e rischierebbe di risultare incompatibile con la carica non solo di presidente del Consiglio comunale, ma anche di semplice consigliere. A Verona scoppia il caso di Ciro Maschio, che è anche deputato dei Fratelli d’Italia. L’elenco delle contravvenzioni è molto lungo e inizia a febbraio 2018, per concludersi nello scorso mese di agosto. Ci sono soprattutto violazioni del divieto di circolazione in zone pedonali vicine a piazza Erbe, che un tempo era consentita dai permessi per gli amministratori. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Riceve dai vigili urbani un centinaio dida pagare, nell’arco di un anno e mezzo, per un importo che supera i. Ma non può impugnarle perché altrimenti aprirebbe un contenzioso con l’amministrazione comunale e rischierebbe di risultare incompatibile con la carica non solo di presidente del Consiglio comunale, ma anche di semplice consigliere. A Verona scoppia il caso di, che è anchedeid’Italia. L’elenco delle contravvenzioni è molto lungo e inizia a febbraio 2018, per concludersi nello scorso mese di agosto. Ci sono soprattutto violazioni del divieto di circolazione in zone pedonali vicine a piazza Erbe, che un tempo era consentita dai permessi per gli amministratori. ...

