Kate Moss, la figlia Lila ha debuttato in passerella per Miu Miu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Stessa bellezza, stesso talento, stessa strada già segnata. Lila Moss come Kate Moss. Tale madre tale figlia. Appena maggiorenne, la figlia di una delle top model più famose di tutti i tempi ha fatto il suo debutto in passerella alla sfilata Primavera-Estate 2021 di Miu Miu.

Il 29 settembre ha soffiato su 18 candeline e ora Lila Grace Moss è pronta a seguire le orme della celebre madre. La ragazza ha debuttato in passerella in occasione della Paris Fashion Week indossando ...

