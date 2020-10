Italia-Moldova, programma e telecronisti Rai amichevole 2020 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Moldova, match amichevole in calendario mercoledì 7 ottobre 2020. Gli azzurri di Mancini, prima delle due sfide delicate di Nations League contro Polonia e Olanda, affrontano una selezione modesta con l’obiettivo di mettere minuti sulle gambe al Franchi di Firenze. Previsto un largo turnover da parte del commissario tecnico, calcio d’inizio alle ore 20.45. Italia-Moldova sarà visibile in diretta tv su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ile isulla Rai di, matchin calendario mercoledì 7 ottobre. Gli azzurri di Mancini, prima delle due sfide delicate di Nations League contro Polonia e Olanda, affrontano una selezione modesta con l’obiettivo di mettere minuti sulle gambe al Franchi di Firenze. Previsto un largo turnover da parte del commissario tecnico, calcio d’inizio alle ore 20.45.sarà visibile in diretta tv su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

RaiSport : Alla vigilia di #ItaliaMoldova il ct azzurro Roberto Mancini risponde al ministro Speranza: 'Il calcio non è una pr… - NavMatteo : Chiedo per ignoranza: siamo sicuri che stasera la #Nazionale giochi contro la #Moldova? In un Paese in cui diciamo… - sportli26181512 : Sirigu tra i pali, Locatelli in regia e Lazzari-Berardi sulla destra. Così l'Italia si allarga: Sirigu tra i pali,… - sportal_it : Italia-Moldova, probabili formazioni - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Nazionale, oggi #ItaliaMoldavia. #Sirigu in porta, #Caputo centravanti -