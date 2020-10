"Il Genoa ha rispettato il protocollo. Così impossibile vietare le trasferte" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Matteo Basile La dirigente dell'Asl genovese: "Al primo positivo, tutti nella bolla. Bloccare il viaggio a Napoli? Avremmo negato un loro diritto" «Abbiamo applicato il protocollo alla lettera. Se avessimo proibito al Genoa di partire per Napoli, avremmo negato alla squadra di usufruire di un loro diritto». La dottoressa Maura Ferrari Bravo, direttore igiene e sanità pubblica della Asl 3 genovese, replica Così alla Asl di Napoli secondo cui la scelta di bloccare la trasferta degli azzurri a Torino è stata corretta e che anzi, le altre autorità sanitarie avrebbero dovuto seguire il loro esempio. Ma secondo la Asl genovese il protocollo parla chiaro, chiarissimo. «Appena arriva la segnalazione di un caso di covid si apre subito un canale di dialogo con il medico ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Matteo Basile La dirigente dell'Asl genovese: "Al primo positivo, tutti nella bolla. Bloccare il viaggio a Napoli? Avremmo negato un loro diritto" «Abbiamo applicato ilalla lettera. Se avessimo proibito aldi partire per Napoli, avremmo negato alla squadra di usufruire di un loro diritto». La dottoressa Maura Ferrari Bravo, direttore igiene e sanità pubblica della Asl 3 genovese, replica; alla Asl di Napoli secondo cui la scelta di bloccare la trasferta degli azzurri a Torino è stata corretta e che anzi, le altre autorità sanitarie avrebbero dovuto seguire il loro esempio. Ma secondo la Asl genovese ilparla chiaro, chiarissimo. «Appena arriva la segnalazione di un caso di covid si apre subito un canale di dialogo con il medico ...

Di base è tra 3 e 5 giorni ma possono anche essere 7 o 8. Il Genoa non ha commesso leggerezze, hanno rispettato le regole e il protocollo». Permessi anche i viaggi per raggiungere le nazionali come ...

