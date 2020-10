Genoa, secondo tampone per dieci giocatori: sono ancora tutti positivi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con una nota ufficiale del club, il Genoa ha informato oggi che "nessuno dei 17 giocatori già positivi al test Covid-19 risulta al momento negativizzato. Come già comunicato si tratta dei calciatori ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con una nota ufficiale del club, ilha informato oggi che "nessuno dei 17giàal test Covid-19 risulta al momento negativizzato. Come già comunicato si tratta dei calciatori ...

Genoa, secondo tampone per dieci giocatori: sono ancora tutti positivi

Massimo Galli: "Se sfugge focolaio, arriva seconda ondata coronavirus". Poi su aumento casi Covid: "Estate troppo vivace, alcuni Paesi disinvolti ora..." ...

Sampdoria, "proposta indecente" di Ferrero a Preziosi: Ramirez offerto al Genoa

GENOVA - Nelle ultime ore di mercato stava per maturare un affare clamoroso. Gaston Ramirez, forse il giocatore di maggiore talento della Sampdoria e decisivo in uno dei derby vinti del ciclo di Giamp ...

