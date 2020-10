Due calciatori positivi al Covid nell’Italia U21 | annullato l’allenamento

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Coronavirus,due giocatori dell’Italia U21, annullata la seduta di allenamento. Si procede con l’applicazione dei protocolli sanitari. L’Italia U21 registra due giocatorial coronavirus. Come da protocolli, è statol’allenamento previsto per la giornata del 7 ottobre. La squadra è in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni della Asl competente. Gli Azzurrini stavano preparando la sfida contro l’Islanda valida per la qualificazione agli Europei di categoria. CoronavirusCoronavirus,duedell’Italia U21 L’Italia U21 di Nicolato si trova in ritiro a Tirrenia. Isi sono sottoposti al tampone per la ricerca del nuovo coronavirus e in due sono risultati ...