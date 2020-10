Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia. Lo rivela in esclusiva il settimanale Oggi, che dedica alla coppia la sua copertina. Da pochi giorni l’influencer e il rapper hanno infatti annunciato di aspettare un altro figlio, confermando la notizia che girava da tempo sui social. Leone, dice Oggi, avrà una sorellina. Oggi in edicola dedica alla coppia la copertina e un lungo servizio che ne ripercorre, anche grazie ad autorevoli pareri, l’ascesa e il successo, tra molteplici iniziative imprenditoriali, confessioni difficili e un’innata capacità di anticipare i tempi. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020)una femminuccia. Lo rivela in esclusiva il settimanale Oggi, che dedica alla coppia la sua copertina. Da pochi giorni l’influencer e il rapper hanno infatti annunciato di aspettare un altro figlio, confermando la notizia che girava da tempo sui social. Leone, dice Oggi, avrà una sorellina. Oggi in edicola dedica alla coppia la copertina e un lungo servizio che ne ripercorre, anche grazie ad autorevoli pareri, l’ascesa e il successo, tra molteplici iniziative imprenditoriali, confessioni difficili e un’innata capacità di anticipare i tempi.

