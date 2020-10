Calcio:ancora un 'chi l'ha visto' Roma, settimo ritrovamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 07 OTT - La Roma si conferma vicina al sociale e la buona notizia arriva oggi. Una ragazza di 17 anni apparsa nel video che annunciava l'acquisto di Smalling è stata ritrovata in Italia. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, -, 07 OTT - Lasi conferma vicina al sociale e la buona notizia arriva oggi. Una ragazza di 17 anni apparsa nel video che annunciava l'acquisto di Smalling è stata ritrovata in Italia. ...

Il calcio a cinque sceglie ancora l’Emilia-Romagna per la ripartenza dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. Dopo la Final Eight di Coppa Italia 2019, giocata lo scorso anno al Pala ...

Antonin Panenka ha il covid/ L’inventore del Cucchiaio ricoverato in gravi condizioni

Antonin Panenka è risultato positivo al coronavirus. Il famoso calciatore ceco inventore del Cucchiaio, è ricoverato in gravi condizioni ...

