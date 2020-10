Borgo di Pratica di Mare: la Nova Lavinium perde per la terza volta al Tar, anche il secondo cancello deve essere tolto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nuova sconfitta al Tar per la Nova Lavinium. E’ questa la sintesi della nuova ordinanza emessa dal Tar – al quale la proprietà si era per l’ennesima volta appellata – che ha respinto, come si legge nel documento, «l’istanza di sospensione cautelare formulata con i secondi motivi aggiunti». In Pratica, oltre quanto già noto, la Nova Lavinium aveva chiesto l’annullamento di tutta una serie di atti intrapresi dal Comune di Pomezia, dall’ordinanza di “rimozione del nuovo cancello provvisorio posto dalla ricorrente a tutela della proprietà privata del Borgo” alla sospensione “dell’efficacia della CILA del 18.2.2020 avente ad oggetto i lavori di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nuova sconfitta al Tar per la. E’ questa la sintesi della nuova ordinanza emessa dal Tar – al quale la proprietà si era per l’ennesimaappellata – che ha respinto, come si legge nel documento, «l’istanza di sospensione cautelare formulata con i secondi motivi aggiunti». In, oltre quanto già noto, laaveva chiesto l’annullamento di tutta una serie di atti intrapresi dal Comune di Pomezia, dall’ordinanza di “rimozione del nuovoprovvisorio posto dalla ricorrente a tutela della proprietà privata del” alla sospensione “dell’efficacia della CILA del 18.2.2020 avente ad oggetto i lavori di ...

