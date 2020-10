Su Spotify arriva la ricerca dal testo delle canzoni: come funziona (Di martedì 6 ottobre 2020) Su Spotify arriva la ricerca dal testo dei brani: è la nuova funzione implementata nelle scorse ore dal colosso che consente di ascoltare musica in streaming. Con la ricerca dal testo sarà sufficiente inserire nel campo di ricerca alcune parole estratte dal testo di un brano per scoprire di quale pezzo si tratti e decidere se ascoltarlo. Spotify elimina, così facendo, un passaggio generalmente effettuato sul motore di ricerca e aiuta a ritrovare le canzoni ascoltate per caso, a partire da alcune parole del testo. Si tratta di una funzione molto utile per gli utenti, nel caso in cui non si conosca né il titolo né l’artista del brano e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Suladaldei brani: è la nuova funzione implementata nelle scorse ore dal colosso che consente di ascoltare musica in streaming. Con ladalsarà sufficiente inserire nel campo dialcune parole estratte daldi un brano per scoprire di quale pezzo si tratti e decidere se ascoltarlo.elimina, così facendo, un passaggio generalmente effettuato sul motore die aiuta a ritrovare leascoltate per caso, a partire da alcune parole del. Si tratta di una funzione molto utile per gli utenti, nel caso in cui non si conosca né il titolo né l’artista del brano e ...

scubidueu : #Spotify, arriva la ricerca tramite testo - LatinLoser : Il tuo ricordo trova un buco nella rete si infila dentro il mio cervello e fa il padrone il tuo ricordo quando arri… - gbdurden : Ed ecco arriva l'alba, so che è qui per me, meraviglioso come a volte ciò che sembra non è, fottendosi da sé, fotte… - CaterinaBuffol1 : #4ottobre consiglio per iniziare la giornata con allegria ?? Ricordate di sorridere anche nei momenti più difficili… - nootempo : #sardegna #music #news arriva il nuovo singolo dei Sa Razza , Maestrale presto su youtube e su spotify #spotify… -

Ultime Notizie dalla rete : Spotify arriva Spotify: arriva una novità spettacolare! Telefonino.net Spotify, novità in arrivo: la ricerca dei brani tramite parole del testo

Spotify si aggiorna ancora. È in arrivo una nuova funzionalità che permetterà di cercare brani semplicemente utilizzando le parole del testo Dall’esplosione di Spotify, il mondo della musica è ...

Se conosci il testo Spotify ti dirà la canzone: la nuova funzionalità arriva su Android e iOS

Non si tratta certo di una novità assoluta, visto che Apple Music lo fa già dal 2018. In ogni caso, vista la diffusione di Spotify, è senza dubbio una funz ...

Spotify si aggiorna ancora. È in arrivo una nuova funzionalità che permetterà di cercare brani semplicemente utilizzando le parole del testo Dall’esplosione di Spotify, il mondo della musica è ...Non si tratta certo di una novità assoluta, visto che Apple Music lo fa già dal 2018. In ogni caso, vista la diffusione di Spotify, è senza dubbio una funz ...