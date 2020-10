Speranza: “L’Italia è quella che in Europa regge meglio, ma niente illusioni” (Di martedì 6 ottobre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha illustrato alla Camera il nuovo Dpcm contenente le nuove misure anti Covid. Sono confermate tutte quelle già in vigore e viene introdotto l’obbligo delle mascherine all’aperto. Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio. “L’Italia, insieme alla Germania, è quella che in Ue sta reggendo meglio la seconda ondata ma non dobbiamo farci alcuna illusione“. Speranza ha anche sottolineato la necessità di un coordinamento più stretto tra Stato e Regioni. Perché, ha detto, “oggi la novità è che non c’è più una dinamica di territorialità, con una parte di Paese molto colpito e il resto colpito solo marginalmente, ma c’è una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) Il ministro della Salute, Roberto, ha illustrato alla Camera il nuovo Dpcm contenente le nuove misure anti Covid. Sono confermate tutte quelle già in vigore e viene introdotto l’obbligo delle mascherine all’aperto. Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio. “L’Italia, insieme alla Germania, èche in Ue standola seconda ondata ma non dobbiamo farci alcuna illusione“.ha anche sottolineato la necessità di un coordinamento più stretto tra Stato e Regioni. Perché, ha detto, “oggi la novità è che non c’è più una dinamica di territorialità, con una parte di Paese molto colpito e il resto colpito solo marginalmente, ma c’è una ...

marcodimaio : Con la fine del consiglio dei ministri di questa sera, l’Italia apre una nuova stagione di umanità e speranza: i… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: l'Italia regge bene ma non siamo fuori - repubblica : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Speranza: 'Italia sta meglio di altri paesi ma non illudiamoci. L'emergenza non è finita': 'Il quadro intern… - napolista : #Speranza: “L’#Italia è quella che in Europa regge meglio, ma niente illusioni” Il Ministro ha illustrato alla Came… - RepubblicaTv : Coronavirus, Speranza: 'Italia sta meglio di altri paesi ma non illudiamoci. L'emergenza non è finita': 'Il quadro… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza “L’Italia Mascherine obbligatorie: quando, dove e come. Fortune Italia