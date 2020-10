Spagna: John McAfee, inventore dell’anti-virus, arrestato per evasione fiscale. Rischia fino a 30 anni (Di martedì 6 ottobre 2020) È accusato di non avere presentato tra il 2014 e il 2018 le denunce dei redditi, nonostante gli introiti milionari derivanti da consulenze, apparizioni pubbliche, scambi di cripto-valute e dalla vendita dei diritti della sua biografia. E anche di aver nascosto al fisco uno yacht e una proprietà immobiliare. Ricercato dal fisco americano, John McAfee, inventore dell’antivirus per computer e fondatore dell’omonima azienda di software, è stato arrestato in Spagna su richiesta delle autorità Usa, che lo accusano di evasione fiscale. Se condannato, Rischia fino a 30 anni di carcere. Quella di McAfee è una figura controversa nel settore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) È accusato di non avere presentato tra il 2014 e il 2018 le denunce dei redditi, nonostante gli introiti milionari derivanti da consulenze, apparizioni pubbliche, scambi di cripto-valute e dalla vendita dei diritti della sua biografia. E anche di aver nascosto al fisco uno yacht e una proprietà immobiliare. Ricercato dal fisco americano,dell’antiper computer e fondatore dell’omonima azienda di software, è statoinsu richiesta delle autorità Usa, che lo accusano di. Se condannato,a 30di carcere. Quella diè una figura controversa nel settore ...

