Samsung Galaxy Note 20 5G in offerta su Amazon con 189 euro di sconto (Di martedì 6 ottobre 2020) A due mesi esatti dal suo esordio il nuovo smartphone professionale top gamma Samsung Galaxy Note 20 5G è già disponibile su Amazon con un forte sconto di 189 euro, che contribuisce a portarne il prezzo sotto la soglia psicologica dei 1000 euro, precisamente da 1079 euro a 890. Si tratta ovviamente pur sempre di un prezzo elevato e non alla portata di tutti, ma decisamente non superiore a quello di tanti altri top gamma che però non offrono i vantaggi di cui gode questo smartphone, ossia presenza del pennino, software e app sviluppate ad hoc per facilitare la produttività. Galaxy Note 20 5G ospita al suo interno il processore octa-core Samsung Exynos 990, affiancato da 8 GB ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) A due mesi esatti dal suo esordio il nuovo smartphone professionale top gamma20 5G è già disponibile sucon un fortedi 189, che contribuisce a portarne il prezzo sotto la soglia psicologica dei 1000, precisamente da 1079a 890. Si tratta ovviamente pur sempre di un prezzo elevato e non alla portata di tutti, ma decisamente non superiore a quello di tanti altri top gamma che però non offrono i vantaggi di cui gode questo smartphone, ossia presenza del pennino, software e app sviluppate ad hoc per facilitare la produttività.20 5G ospita al suo interno il processore octa-coreExynos 990, affiancato da 8 GB ...

