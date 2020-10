Novità MS Edizioni di Ottobre | le prossime uscite

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020)porta parecchie novità in casa MS. Il Day One è fissato per il 27e porterà nuovi giochi da tavolo, di ruolo e librigame nei nostri negozi, conosciamole nel dettaglio. Novità MSda tavolo MicroMacro: Crime City – Benvenuti a MicroMacro, una tranquilla cittadina sopraffatta dal crimine! In questo gioco cooperativo di investigazione, dovrete risolvere crimini ingegnosi, scovando moventi e prove per arrestare i colpevoli. Occhio ai particolari e aguzzate l’ingegno, questo è un lavoro per veri investigatori! La scatola di MicroMacro: Crime City – Photo Credit: dal C.S.Autore: Johannes Sich. Giocatori: 1-4. Prezzo: 29,90€. La novità di MSdi ruolo Dread – il gioco di ruolo: Dread ...