Maths Time Joy | ‘Two Steps’ – ascolta il nuovo brano

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’artista, produttore e DJ nominato ai GrammyJoy ritorna con ilsingolo “Two Steps” in collaborazione con Kevin Garett. Le voci calde e baciate dal sole si lisopra un mare di elettronica lucida, dipingendo “Two Steps” di un colore rilassante, mentre i ritmi ottimisti aumentano la saturazione. Mentre versi tranquilli conducono a un ritornello pieno di sennto, il lirismo emotivo della canzone entra in pieno effetto, tirando le corde del tuo cuore con riflessioni poetiche di “non dobbiamo ancora innamorarci”. Parlando della canzone,Joy dice: “Kevin è stato uno dei miei artisti preferiti per molto tempo, quindi è stato un onore lavorare con un cantautore come lui, ...