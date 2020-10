Jane Fonda e Katy Perry in maniera inusuale invitano a votare

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) Le due insieme ad altre star sono protagoniste di un un video del tutto originale Le elezioni per la corsa alla Casa Bianca si svolgeranno tra meno di un mese: la data x è il 3 novembre. Come succede spesso negli States le celebrities scendono in campo per invitare tutti a. Tra queste ci sono, da poco neo mamma e, spesso protagonista, in prima linea per manifestazioni. Le due, insieme a star come Orlando Bloom e Amy Shumer, hanno registrato un video in cui apparentemente non si parla di politica o di elezioni. Si allenano in stile anni ’80 con tanto di fascette tra i capelli: eppure oltre a un messaggio relativo all’allenamento e alla forma fisica che sottolinea come non si debba fare del body shaming c’è dell’altro. Come scrive su ...