Inter, ora serve il salto di qualità nel doppio impegno campionato-Champions (Di martedì 6 ottobre 2020) Al ritorno in campo Inter chiamata ad un salto di qualità Archiviate le prime tre partite stagionali, l’Inter al ritorno dalla sosta dovrà farsi trovare pronta visto il lungo periodo di doppi impegni tra campionato e Champions League. “Un anno fa, fino al lockdown che ha bloccato la stagione, l’Inter per sei volte su nove non ha vinto almeno una delle partite (precedenti o successive) che si affacciavano sui match di Coppa. Le spiegazioni possono essere molteplici, tra queste c’è sicuramente anche la capacità del gruppo di mantenere alta la tensione in periodi di gare ravvicinate. In soldoni: molti dei giocatori che un anno fa esordivano (o giù di lì) in Champions, quest’anno sono chiamati al ... Leggi su intermagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Al ritorno in campochiamata ad undi qualità Archiviate le prime tre partite stagionali, l’al ritorno dalla sosta dovrà farsi trovare pronta visto il lungo periodo di doppi impegni traLeague. “Un anno fa, fino al lockdown che ha bloccato la stagione, l’per sei volte su nove non ha vinto almeno una delle partite (precedenti o successive) che si affacciavano sui match di Coppa. Le spiegazioni possono essere molteplici, tra queste c’è sicuramente anche la capacità del gruppo di mantenere alta la tensione in periodi di gare ravvicinate. In soldoni: molti dei giocatori che un anno fa esordivano (o giù di lì) in, quest’anno sono chiamati al ...

Inter : ?? | STORIA Dall'oratorio di Rescaldina alla Nazionale @Vivo_Azzurro, passando per i trionfi in Premier e l'esperie… - Glongari : #JOAOMARIO *non* sta facendo visite mediche con #PSG. i francesi e l’#Inter non hanno accordo e ad ora non c’è una… - Inter : ?? | PREVISIONI Alle 17 il sorteggio dei gironi di @ChampionsLeague: chi incontreremo sul nostro cammino? Qui le r… - ProfidiAndrea : ?? Gazzetta: '#Ibrahimovic ancora positivo al tampone. Le sensazioni verso il derby' ?? 'I tamponi vengono fatti a in… - Fantacalcio : Inter, ora si fa sul serio: rinnovo di Lautaro Martinez -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ora Blog: Inter: ora serve la qualità vivoperlei.calciomercato.com Inter, centrocampo di grande abbondanza. Sono molte le soluzioni per Conte

Il centrocampo dell'Inter ora soffre di "problemi" di abbondanza, con tante soluzioni di uomini e tattiche per Antonio Conte. Un passo deciso in avanti rispetto allo scorso anno Il mercato ha portato ...

Inter, per Eriksen non c'è posto

Eriksen per l’Inter in quanto club è un giocatore importante, lo diventerà per Conte? Per ora no. Ma è davvero bizzarro pensare che un giocatore che due stagioni fa si giocava la finale di Champions ...

Il centrocampo dell'Inter ora soffre di "problemi" di abbondanza, con tante soluzioni di uomini e tattiche per Antonio Conte. Un passo deciso in avanti rispetto allo scorso anno Il mercato ha portato ...Eriksen per l’Inter in quanto club è un giocatore importante, lo diventerà per Conte? Per ora no. Ma è davvero bizzarro pensare che un giocatore che due stagioni fa si giocava la finale di Champions ...