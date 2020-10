Inaspettata proposta di Matrimonio al Grande Fratello Vip. Lei ha urlato “Sìiii!” (Di martedì 6 ottobre 2020) Non è la prima volta che dentro la casa del Grande Fratello vediamo una proposta di Matrimonio. Molti ricorderanno, Daniele Bossari, il vincitore del Gf Vip 2 che in diretta televisiva aveva chiesto alla sua compagna Filippa Lagerback di sposarlo. E uscendo dalla casa i due infatti hanno organizzato il loro Matrimonio e si sono giurati amore eterno con una meravigliosa cerimonia, a cui hanno partecipato diversi Vip e qualche ex coinquilino della casa. A distanza di qualche anno la casa del Grande Fratello è tornata ad essere scenario di una nuova proposta di Matrimonio, questa volta l’iniziativa è avvenuta dall’esterno della casa e il momento a quanto pare è stato molto emozionante, anche se non ... Leggi su virali.video (Di martedì 6 ottobre 2020) Non è la prima volta che dentro la casa delvediamo unadi. Molti ricorderanno, Daniele Bossari, il vincitore del Gf Vip 2 che in diretta televisiva aveva chiesto alla sua compagna Filippa Lagerback di sposarlo. E uscendo dalla casa i due infatti hanno organizzato il loroe si sono giurati amore eterno con una meravigliosa cerimonia, a cui hanno partecipato diversi Vip e qualche ex coinquilino della casa. A distanza di qualche anno la casa delè tornata ad essere scenario di una nuovadi, questa volta l’iniziativa è avvenuta dall’esterno della casa e il momento a quanto pare è stato molto emozionante, anche se non ...

LaPupaprisca : Una proposta inaspettata a sottolineare che certi punti sono più che fermi. - ProfidiAndrea : ?? #Pussetto pronto al ritorno in #Italia: proposta inaspettata sul tavolo ???? Secondo #SkySport si è mosso il… - ossie0022 : RT @TemptationITA: ?? Un’inaspettata proposta da parte di Nello! Cosa farà Carlotta? Vi aspettiamo domani in prima serata su Canale 5, ci s… - TemptationITA : ?? Un’inaspettata proposta da parte di Nello! Cosa farà Carlotta? Vi aspettiamo domani in prima serata su Canale 5,… - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni del 29 settembre: Marina riceverà una proposta inaspettata -