Il Corsera: “Si cerca un compromesso, punire il Napoli ma non con il 3-0” (Di martedì 6 ottobre 2020) La decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli non arriverà oggi. E intanto anche la Procura federale ha aperto un’inchiesta per verificare se il Napoli ha rispettato le norme sanitarie in modo corretto. Il Corriere della Sera scrive che l’equilibrio è molto precario e che si cerca un compromesso in modo da punire il Napoli in qualche modo, senza però arrivare alla sconfitta a tavolino per 3-0. “L’equilibrio è precario. Senza contare che resta aperto lo scottante caso Napoli. La procura Federale ha aperto un’inchiesta per verificare eventuali violazioni delle norme sanitarie da parte della società partenopea. Questo significa che oggi il giudice sportivo non prenderà nessuna decisione sulla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) La decisione del giudice sportivo su Juventus-non arriverà oggi. E intanto anche la Procura federale ha aperto un’inchiesta per verificare se ilha rispettato le norme sanitarie in modo corretto. Il Corriere della Sera scrive che l’equilibrio è molto precario e che siunin modo dailin qualche modo, senza però arrivare alla sconfitta a tavolino per 3-0. “L’equilibrio è precario. Senza contare che resta aperto lo scottante caso. La procura Federale ha aperto un’inchiesta per verificare eventuali violazioni delle norme sanitarie da parte della società partenopea. Questo significa che oggi il giudice sportivo non prenderà nessuna decisione sulla ...

forumJuventus : CorSera: 'Lega e Figc accusano il Napoli: pressioni sull'ASL. La squadra di Gattuso parte questa mattina per Torino… - mariobianchi18 : Il #6ottobre 1989 dopo 90 anni chiudeva #LaDomenicadelCorriere. Supplemento domenicale del Corsera si avvaleva di u… - napolista : Il Corsera: “Si cerca un compromesso, punire il #Napoli ma non con il 3-0” L’equilibrio attorno a #JuventusNapoli è… - peterkama : orari e mascherine , le regioni si ribellano :esproprio di potere #corsera - aldebara_n : @gloriapoch72 GrrColette non ha letto gli art. del Corsera sugli ultras Juve e i 12 arresti (tutti legato a cosce C… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsera “Si Renzi: «La crisi ora è economica Conte pensi a quella o farà a meno di noi» Corriere della Sera