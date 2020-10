GF Vip, Adua Del Vesco ammette un’altra bugia e poi minaccia di querelare Tommaso Zorzi (Di martedì 6 ottobre 2020) Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco, dopo la difficile puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, hanno nuovamente litigato ritornando sulla questione di Massimiliano Morra: gay oppure no? L’attrice siciliana ha svelato anche di avere detto un’altra bugia. GF Vip, Adua Del Vesco dice un’altra bugia e poi minaccia di querelare Tommaso... L'articolo GF Vip, Adua Del Vesco ammette un’altra bugia e poi minaccia di querelare Tommaso Zorzi proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 6 ottobre 2020)Del, dopo la difficile puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, hanno nuovamente litigato ritornando sulla questione di Massimiliano Morra: gay oppure no? L’attrice siciliana ha svelato anche di avere detto un’altra. GF Vip,Deldice un’altrae poidi... L'articolo GF Vip,Delun’altrae poidiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

