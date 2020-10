Flavia Vento | la sua carriera | modella | attrice | valletta e i reality

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ladiè passata dalla pubblicità al ruolo dima non solo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla soubrette.: dopo la maturità ladaLa soubrette, che è nata a Roma nel 1977 da madre olandese e da padre italiano, dopo aver conseguito la maturità linguistica ha da subito iniziato il lavoro disfilando sia a Milano sia a Parigi. Ma la sua strada non era quella della passerella. Infatti, a soli 18 anni entrò nel mondo della televisione e non ci volle molto tempo per raggiungere la popolarità. L’esordio di...