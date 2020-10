Due 19enni precipitano dal tetto per scattarsi un selfie durante una festa. Sotto choc i ragazzi presenti (Di martedì 6 ottobre 2020) Siamo a Philadelphia, festa sul tetto di un edificio. Alcol in grandi quantità e immancabili selfie. Hanno entrambe 19 anni le due ragazze che sabato notto intorno alle 2 sono cadute dal quarto piano nel tentativo di scattarsene uno. Le due sono state trasportate immediatamente in ospedale. Una e si trova ora alla Temple University, dove entrambe studiano, mentre l’altra è ancora nella struttura ospedaliera in gravi condizioni, ma stabile. La polizia interna dell’università, stando a Fox news, ha aperto un’indagine insieme alla polizia di Philadelphia. “Spero solo che qualcuno impari dal quello che è successo – ha detto Ada Bank, una vicina di casa, a WPVI – questi ragazzi non hanno paura nemmeno del coronavirus”. Ancora Sotto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Siamo a Philadelphia,suldi un edificio. Alcol in grandi quantità e immancabili. Hanno entrambe 19 anni le due ragazze che sabato notto intorno alle 2 sono cadute dal quarto piano nel tentativo di scattarsene uno. Le due sono state trasportate immediatamente in ospedale. Una e si trova ora alla Temple University, dove entrambe studiano, mentre l’altra è ancora nella struttura ospedaliera in gravi condizioni, ma stabile. La polizia interna dell’università, stando a Fox news, ha aperto un’indagine insieme alla polizia di Philadelphia. “Spero solo che qualcuno impari dal quello che è successo – ha detto Ada Bank, una vicina di casa, a WPVI – questinon hanno paura nemmeno del coronavirus”. Ancora...

Gazzettino : Andavano nel bosco a coltivare #marijuana: denunciati due 19enni - LaFra31936117 : @GioB1974 @3Figlio Una grande responsabilità (ed opportunità ) per due motivi: per l’importanza dell’argomento e per… - NewSicilia : Ciascun migrante aveva pagato somme variabili tra i 5mila e i 6mila euro: il resoconto dei testimoni #Newsicilia - tvprato : Prendono a calci e pugni la vettura di due 19enni per una mancata precedenza: denunciati per violenza privata - ilmetropolitan : #Roma, #Borghesiana. Rapinano un'#adolescente all’interno della sua #abitazione: Polizia ferma due 19enni -

Ultime Notizie dalla rete : Due 19enni Coltivazione di marijuana nascosta nel bosco, nei guai due 19enni TrevisoToday Due ragazze di 19 anni precipitano dal tetto: volevano scattarsi un selfie durante una festa

Un festa sul tetto di un edificio, l’alcol che scorre a fiume e un’imprudenza che è costata cara a due ragazze 19enni, precipitate da un appartamento al quarto piano ...

Andavano nel bosco a coltivare marijuana: denunciati due 19enni

VALDOBBIADENE - I carabinieri di Valdobbiadene hanno denunciato due 19enni del posto. Erano stati notati recarsi nel bosco a Valdo ma non per andare a funghi: infatti avevano piantato ...

Un festa sul tetto di un edificio, l’alcol che scorre a fiume e un’imprudenza che è costata cara a due ragazze 19enni, precipitate da un appartamento al quarto piano ...VALDOBBIADENE - I carabinieri di Valdobbiadene hanno denunciato due 19enni del posto. Erano stati notati recarsi nel bosco a Valdo ma non per andare a funghi: infatti avevano piantato ...