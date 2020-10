Delirio e confusione negli over 65: una possibile correlazione con Covid-19 (Di martedì 6 ottobre 2020) Delirio e confusione potrebbero rientrare tra i sintomi chiave del Covid-19 tra gli ultra 65enni. Questo è quanto emerge da uno studio, pubblicato sul Journal of the British Geriatrics Society e ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020)potrebbero rientrare tra i sintomi chiave del-19 tra gli ultra 65enni. Questo è quanto emerge da uno studio, pubblicato sul Journal of the British Geriatrics Society e ...

E' quanto emerge da uno studio,condotto dagli esperti del King's College di Londra. I ricercatori hanno analizzato 800 persone di età superiore ai 65 anni, di cui 322 ricoverate in ospedale ...

Covid-19: il delirio potrebbe essere un sintomo in alcuni pazienti

Bisognerebbe fare molta attenzione al delirio nelle persone anziane, in quanto potrebbe essere un segnale del Covid-19.

E' quanto emerge da uno studio,condotto dagli esperti del King's College di Londra. I ricercatori hanno analizzato 800 persone di età superiore ai 65 anni, di cui 322 ricoverate in ospedale ...