Charles Leclerc nominato digital ambassador di Sky Wifi

(Di martedì 6 ottobre 2020)rappresenta il futuro della Ferrari, forte di un contratto fino al 2024, nonostante la stagione particolarmente sfortunato che la scuderia di Maranello sta vivendo. Il monegasco, che è riuscito a ottenere risultati positivi in alcune gare nonostante una monoposto non sempre all’altezza, è amatissimo dai tifosi. E ora potrà contare su un “incarico” … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Charles Leclerc, digital ambassador di Sky Wifi, sfiderà un nuovo tipo di velocità, quella del servizio in vera fibra Sky. Lo farà da casa Sky Wifi- una casa nel centro di Milano pensata in ogni ...Il pilota della Ferrari digital ambassador di Sky Wifi, il servizio in vera fibra di Sky disponibile il 150 città e grandi comuni. Charles Leclerc, digital ambassador di Sky Wifi, sfiderà un nuovo ...