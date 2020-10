Brescia, Delneri via dopo appena due giornate: lo sostituisce Diego Lopez (Di martedì 6 ottobre 2020) Luigi Delneri è ormai a un passo dall’esonero dal Brescia dopo appena due giornate in cui è stato totalizzato un punto. Massimo Cellino non ha come di consueto pazienza e ha già dato il benservito all’esperto allenatore, che verrà sostituito da Diego Lopez che era già sotto contratto dopo aver guidato le Rondinelle nella parte finale della scorsa stagione in Serie A. L’uruguaiano è già in viaggio per raggiungere il centro sportivo dei lombardi. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Luigiè ormai a un passo dall’esonero dalduein cui è stato totalizzato un punto. Massimo Cellino non ha come di consueto pazienza e ha già dato il benservito all’esperto allenatore, che verrà sostituito dache era già sotto contrattoaver guidato le Rondinelle nella parte finale della scorsa stagione in Serie A. L’uruguaiano è già in viaggio per raggiungere il centro sportivo dei lombardi.

