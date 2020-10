Australia, banca centrale conferma tassi a minimo storico (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – tassi di interesse in Australia al minimo storico. La riunione della politica monetaria della Reserve Bank of Australia ha confermato un costo del denaro allo 0,25%, dopo l’ultimo taglio operato a marzo, in pieno lockdown, quando la crisi del Covid era nel pieno. La conferma dell’attuale livello dei tassi era largamente attesa e si allinea all’impostazione accomodante assunta dalle principali banche centrali, dalla Federal Reserve alla Bank of Japan. L’istituto ha assicurato che valuterà il lancio di nuovi stimoli all’economia, in considerazione di una ripresa lenta e a macchia di leopardo. Il Governatore Philip Love non ha escluso un “ulteriore allentamento monetario” per sostenere il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) –di interesse inal. La riunione della politica monetaria della Reserve Bank ofhato un costo del denaro allo 0,25%, dopo l’ultimo taglio operato a marzo, in pieno lockdown, quando la crisi del Covid era nel pieno. Ladell’attuale livello deiera largamente attesa e si allinea all’impostazione accomodante assunta dalle principali banche centrali, dalla Federal Reserve alla Bank of Japan. L’istituto ha assicurato che valuterà il lancio di nuovi stimoli all’economia, in considerazione di una ripresa lenta e a macchia di leopardo. Il Governatore Philip Love non ha escluso un “ulteriore allentamento monetario” per sostenere il ...

(Teleborsa) - Tassi di interesse in Australia al minimo storico. La riunione della politica monetaria della Reserve Bank of Australia ha confermato un costo del denaro allo 0,25%, dopo ...

