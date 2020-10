Aritmie | nuovo centro specializzato all’IRCCS MultiMedica

(Di martedì 6 ottobre 2020) Se il cuore non batte più “a tempo”: all’IRCCSdi Sesto San Giovanni nasce uninnovativo per la cura dellePalpitazioni, affanno, difficoltà a respirare, vertigini, stanchezza, fino a episodi di perdita di coscienza. Ecco alcuni dei più comuni campanelli d’allarme dellecardiache, disturbi del ritmo con cui batte il cuore, di… L'articoloall’IRCCSCorriere Nazionale.

La visione dell’uomo come unicum e non come somma delle singole parti è infatti la missione del nuovo Centro appena avviato, dove l’obiettivo è quello di curare non semplicemente un’aritmia ma il ...Per la prima volta nel Centro-Sud è stata effettuata la procedura di crio-ablazione con il nuovo sistema POLARx nei pazienti affetti da fibrillazione atriale. L'intervento è avvenuto l'1 ottobre press ...