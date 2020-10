App per fare compiti di Scuola: DAD, lettura, schemi, traduzioni, calcoli immediati (Di martedì 6 ottobre 2020) Lo smartphone non è soltanto un compagno di giochi o uno strumento per perdere tempo, ma anche un assistente personale molto efficace per aiutarci nel lavoro e nello studio.In questa occasione andiamo a scoprire alcune formidabili applicazioni gratuite per iPhone, iPad e Android, molto utili per studiare e riuscire a terminare più rapidamente i compiti a casa, senza però rinunciare ad apprendere. Tra le app segnalate troveremo quelle per prendere appunti, per elaborare testi, per fare calcoli, per organizzare sintesi e schemi, per fare traduzioni, per fare ricerche mirate ed anche per segnare scadenze e, perfino, per ascoltare la lettura di un testo e studiare la lezione senza leggere, oltre a varie app utili per la didattica a ... Leggi su navigaweb (Di martedì 6 ottobre 2020) Lo smartphone non è soltanto un compagno di giochi o uno strumento per perdere tempo, ma anche un assistente personale molto efficace per aiutarci nel lavoro e nello studio.In questa occasione andiamo a scoprire alcune formidabili applicazioni gratuite per iPhone, iPad e Android, molto utili per studiare e riuscire a terminare più rapidamente ia casa, senza però rinunciare ad apprendere. Tra le app segnalate troveremo quelle per prendere appunti, per elaborare testi, per, per organizzare sintesi e, per, perricerche mirate ed anche per segnare scadenze e, perfino, per ascoltare ladi un testo e studiare la lezione senza leggere, oltre a varie app utili per la didattica a ...

acmilan : #MilanJuve: la formazione delle rossonere per la storica prima volta a San Siro ??? Non perdetevi il big match, LIVE… - La7tv : #ottoemezzo L'appello di Lilli Gruber: 'Scaricate l'app IMMUNI, è fondamentale per proteggere noi e gli altri' - Agenzia_Ansa : Parte oggi e termina l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare l'app #Immuni. ANSA a… - manfredi_min : La prevenzione è importante. Abbiamo avviato una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione sull'utilit… - bisciahadid : 10 anni di Instagram e non esiste ancora una app per iPad. -