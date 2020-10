Alessandra Mussolini ricoverata, cade e batte la faccia: le sue condizioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Un colpo involontario da parte del suo insegnante di ballo ha causato la perdita di molto sangue all’ex parlamentare, costretta a sospendere le prove. Mussolini Ballando con le Stelle (Facebook)Ennesimo stop per “Ballando con le stelle”, la nota trasmissione Rai, che mette di fronte improvvisati ballerini presi dal mondo dello spettacolo e non solo, in coppia con professionisti del genere che ne affinano nel corso dell’edizione le qualità di danzatori. Prima c’era stata la pandemia a bloccare la trasmissione, poi i casi di contagio tra concorrenti e non, poi il ricovero dell’insegnante Raimondo Todaro, ed infine, notizia recente, l’infortunio del tutto casuale ad Alessandra Mussolini. Fonte WebMaykel Fonts, compagno di ballo della Mussolini e suo ... Leggi su chenews (Di martedì 6 ottobre 2020) Un colpo involontario da parte del suo insegnante di ballo ha causato la perdita di molto sangue all’ex parlamentare, costretta a sospendere le prove.Ballando con le Stelle (Facebook)Ennesimo stop per “Ballando con le stelle”, la nota trasmissione Rai, che mette di fronte improvvisati ballerini presi dal mondo dello spettacolo e non solo, in coppia con professionisti del genere che ne affinano nel corso dell’edizione le qualità di danzatori. Prima c’era stata la pandemia a bloccare la trasmissione, poi i casi di contagio tra concorrenti e non, poi il ricovero dell’insegnante Raimondo Todaro, ed infine, notizia recente, l’infortunio del tutto casuale ad. Fonte WebMaykel Fonts, compagno di ballo dellae suo ...

