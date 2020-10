William che avrebbe chiesto al conte Spencer di convincere Harry a non sposare Meghan

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Che nella rottura tra i fratelli William e Harry d’Inghilterra c’entri (molto) Meghan Markle è cosa nota. Ma ora Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult, ultimo lavoro dello stimato scrittore britannico Robert Lacey, autore fra l’altro di una biografia di Elisabetta II e consulente della serie Netflix The Crown, ricostruisce nel dettaglio come andarono le cose.