Vuoi studiare meglio? Bastano due minuti di attività prima dei libri (Di lunedì 5 ottobre 2020) Due minuti. Ne bastano veramente un paio per dare una scossa al cervello e risvegliarlo dal torpore in cui potremmo essere caduti. Lo sostiene un nuovo studio firmato dai ricercatori della svedese Jönköping University nel quale sono state analizzate altre 13 precedenti ricerche relative agli effetti dell’esercizio sulle persone fra i 18 e i 35 anni, condotte sostanzialmente nell’ultimo decennio fra 2009 e 2019. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) Due minuti. Ne bastano veramente un paio per dare una scossa al cervello e risvegliarlo dal torpore in cui potremmo essere caduti. Lo sostiene un nuovo studio firmato dai ricercatori della svedese Jönköping University nel quale sono state analizzate altre 13 precedenti ricerche relative agli effetti dell’esercizio sulle persone fra i 18 e i 35 anni, condotte sostanzialmente nell’ultimo decennio fra 2009 e 2019.

Francesco_Punk : @Coke_87 Tranquillo è normale, io sono ad un passo dall'uscire dall'uni e devo dirti che sono stati anni molto stra… - cislenko : @VVincenzino E vuoi mettere lo stress di lavorare 8 ore al mese da casa, con tutti i bambini da controllare, far st… - mymoonjjong_ : io: ok ora vado a studiare i tbzini e i pentagonini: col cazzo che vai a studiare ora abbiamo ripreso a fare le liv… - pizziliberal : Ti manca un pezzo di carta, non certo l'intelligenza. Se vuoi puoi sempre studiare... Hai una vita davanti - FloraPiachica : Ascolta Denis sei giovane , hai potenzialità molla il trash e soprattutto la D'Urso mettiti a studiare recitazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuoi studiare Biblioteca, chi studia deve prenotarsi il Resto del Carlino Agnelli: “Si doveva giocare! Il Napoli voleva il rinvio ma la Juve rispetta le regole. Sul 3-0 a tavolino…”

Chiosa finale sullo 0-3 a tavolino potenziale in Juve-Napoli: “Io preferisco vincere sul campo sempre, non a tavolino”. La situazione è molto chiara, è stato un lavoro molto importante che è stato svo ...

Agnelli: "Protocollo chiaro. Il Napoli voleva il rinvio, ma la Juve rispetta i regolamenti"

Dopo i comunicati ufficiali e le diverse prese di posizione, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato del caso Juventus-Napoli. "Ciò che è indispensabile è fare chiarezza, abbiamo dei pro ...

Chiosa finale sullo 0-3 a tavolino potenziale in Juve-Napoli: “Io preferisco vincere sul campo sempre, non a tavolino”. La situazione è molto chiara, è stato un lavoro molto importante che è stato svo ...Dopo i comunicati ufficiali e le diverse prese di posizione, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato del caso Juventus-Napoli. "Ciò che è indispensabile è fare chiarezza, abbiamo dei pro ...