Stato d’emergenza, FdI: «Conte si ricorda dei militari solo quando gli serve. Ora ci metta i soldi» (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Il governo Conte si ricorda dei militari solo quando è in difficoltà”. FdI interviene sul tema dell’impiego dell’esercito nei controlli anti Covid, previsto nel dpcm sulla proroga dello Stato d’emergenza. E, chiedendo chiarezza, chiede anche l’introduzione di norme a tutela, oltre che un “adeguato e concreto riconoscimento al loro operato”. Ovvero, fondi e “provvedimenti economici per migliorare le condizioni di lavoro e di vita”. FdI: “Conte si ricorda dei militari solo quando gli serve” “Siamo curiosi di leggere il provvedimento sul controllo del rispetto delle norme relativo alla ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Il governosideiè in difficoltà”. FdI interviene sul tema dell’impiego dell’esercito nei controlli anti Covid, previsto nel dpcm sulla proroga dellod’emergenza. E, chiedendo chiarezza, chiede anche l’introduzione di norme a tutela, oltre che un “adeguato e concreto riconoscimento al loro operato”. Ovvero, fondi e “provvedimenti economici per migliorare le condizioni di lavoro e di vita”. FdI: “sideigli” “Siamo curiosi di leggere il provvedimento sul controllo del rispetto delle norme relativo alla ...

