Sparatoria in via Duomo, solidarietà del sindacato Fsp agli agenti coinvolti e polemica con De Luca: "Ennesimo dramma. Le Forze dell'ordine ... (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Apprendiamo con sgomento dell'Ennesimo dramma che si è consumato all'alba, quando un giovane rapinatore ha perso la vita a Napoli. Una tragedia che si abbatte, oltre che sulla famiglia di un 17enne, ... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Apprendiamo con sgomentoche si è consumato all'alba, quando un giovane rapinatore ha perso la vita a Napoli. Una tragedia che si abbatte, oltre che sulla famiglia di un 17enne, ...

Advertising

VELOSPORT1960 : Secondo quanto si apprende, gli agenti sono intervenuti per sventare una rapina con una pistola, risultata poi una… - ciculatin : Spara la polizia a Napoli, muore un 17enne. Arrestato il figlio di “Genny la carogna” - marcellomorron1 : Sparatoria Questura:tanta gente a famedio per ricordo agenti - GiovanniCaglio : Spara la polizia a Napoli, muore un 17enne. Arrestato il figlio di “Genny la carogna”. Come sempre si discute sulla… - AdriJuve64 : Un 18enne è finito in manette. Si tratta di Ciro De Tommaso, figlio di Gennaro detto Genny, conosciuto come… -