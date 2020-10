Sempre più consumatori di alcol a rischio, crescono donne (Di lunedì 5 ottobre 2020) Aumenta fino a toccare gli 8,7 milioni il numero di consumatori di alcol a rischio, ovvero che bevono troppo o troppo spesso, ma sono "stabili i maschi" con 6,2 milioni e in aumento le femmine con 2,5 milioni. Mentre oltre 5 milioni di persone sopra gli 11 anni hanno dichiarato di aver "abitualmente ecceduto nel consumo di bevande alcoliche".Questi i dati, relativi al 2018, che emergono dal nuovo rapporto Istisan "Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni", a cura dell'Istituto Superiore e di Sanità. Quasi 16 milioni di persone sopra gli 11 anni hanno bevuto lontano dai pasti, "in aumento rispetto alle stime precedenti". La crescita di chi beve fuori pasto ha visto protagoniste soprattutto le donne (con un incremento dal 19,4% del 2017 al 20,4% del ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Aumenta fino a toccare gli 8,7 milioni il numero didi, ovvero che bevono troppo o troppo spesso, ma sono "stabili i maschi" con 6,2 milioni e in aumento le femmine con 2,5 milioni. Mentre oltre 5 milioni di persone sopra gli 11 anni hanno dichiarato di aver "abitualmente ecceduto nel consumo di bevandeiche".Questi i dati, relativi al 2018, che emergono dal nuovo rapporto Istisan "Epidemiologia e monitoraggio-correlato in Italia e nelle Regioni", a cura dell'Istituto Superiore e di Sanità. Quasi 16 milioni di persone sopra gli 11 anni hanno bevuto lontano dai pasti, "in aumento rispetto alle stime precedenti". La crescita di chi beve fuori pasto ha visto protagoniste soprattutto le(con un incremento dal 19,4% del 2017 al 20,4% del ...

MassimGiannini : Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al #COVID19. Ringrazio tutti per l’affetto, al gi… - andreapurgatori : La voglio ascoltare sempre. Così non mi dimentico. #Maraventano: 'La mafia non ha piu' il coraggio di difendere il… - Marcozanni86 : Cercano sempre di fregarvi con le parole. Le risorse proprie sono tasse europee. E con la solita scusa di far pagar… - darveyfeels_ : GF: “Per tutti cambio batterie” Stefania: “Amore ?? sto ?? mangiando ?? una ?? banana ?? adesso ?? vado ??” OGNI VOLTA CH… - diegogscotti : RT @GiorgiaMeloni: Nuove disposizioni del governo sul Covid, sempre più stringenti per italiani e attività, ma i porti continuano a rimaner… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Il drift più veloce di sempre è del polacco Kuba Przygonski autoblog.it