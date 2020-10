Scommessa sui conti con l’incognita lockdown: l’ipotesi di un Pil a -10,5% (Di lunedì 5 ottobre 2020) Più che una Nota di aggiornamento al Def (Nadef) quella varata ieri sera dal governo è una Scommessa. L’orizzonte delineato nel documento prevede un recupero relativamente rapido. Il Pil registra quest’anno un -9% «pesante ma migliore del previsto», come segnala il ministro Gualtieri. Dovrebbe tornare ai livelli pre-Covid nel 2022. Il rapporto deficit/Pil s’impenna, dall’1,6% del 2019 al 10,8%. Però si prevede il ritorno più o meno nel parametro del 3% nel 2023. Il debito sta peggio di quanto preventivato … continua L'articolo Scommessa sui conti con l’incognita lockdown: l’ipotesi di un Pil a -10,5% proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Più che una Nota di aggiornamento al Def (Nadef) quella varata ieri sera dal governo è una. L’orizzonte delineato nel documento prevede un recupero relativamente rapido. Il Pil registra quest’anno un -9% «pesante ma migliore del previsto», come segnala il ministro Gualtieri. Dovrebbe tornare ai livelli pre-Covid nel 2022. Il rapporto deficit/Pil s’impenna, dall’1,6% del 2019 al 10,8%. Però si prevede il ritorno più o meno nel parametro del 3% nel 2023. Il debito sta peggio di quanto preventivato …nua L'articolosuicon l’incognita: l’ipotesi di un Pil a -10,5% proviene da il manifesto.

A Piazza Affari continua il calo di Bper che cede il 7,6% dopo l'aumento di capitale da 800 milioni di euro. sale anche Nexi, +1,75% che ha annunciato il via libera all'operazione di integrazione con ...

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street si avvicina al traguardo di metà seduta con un'ottima performance e con gli operatori che scommettono sul miglioramento delle condizioni di salute di Donald Trump ...

