“Mi ha punto un calabrone nero”: muore sotto gli occhi di suo marito (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una donna, in provincia di Teramo, è morta pochi minuti dopo esser stata punta dall’insetto-killer. A nulla, valsi i soccorsi. Fonte foto: (Web)Ieri pomeriggio, 4 ottobre, verso le ore 17, una coppia italiana ha vissuto un vero e proprio dramma, durante una passeggiatina pomeridiana. A Poggio Rattieri di Torricella, Teramo, un insetto ha ucciso una donna. Lei, si è accorta di esser stata punta da un calabrone nero, segnalando la cosa al marito, che ha subito, a sua volta, chiamato i soccorsi. Prima del loro arrivo però, la donna aveva perso la vita, proprio davanti ai suoi occhi. I medici: “Shock anafilattico” Fonte foto: (Getty Images)Maria Angela D’Ovidio, una donna di 76 anni della provincia di Teramo, è morta pochi minuti dopo esser stata punta da un ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una donna, in provincia di Teramo, è morta pochi minuti dopo esser stata punta dall’insetto-killer. A nulla, valsi i soccorsi. Fonte foto: (Web)Ieri pomeriggio, 4 ottobre, verso le ore 17, una coppia italiana ha vissuto un vero e proprio dramma, durante una passeggiatina pomeridiana. A Poggio Rattieri di Torricella, Teramo, un insetto ha ucciso una donna. Lei, si è accorta di esser stata punta da unnero, segnalando la cosa al, che ha subito, a sua volta, chiamato i soccorsi. Prima del loro arrivo però, la donna aveva perso la vita, proprio davanti ai suoi. I medici: “Shock anafilattico” Fonte foto: (Getty Images)Maria Angela D’Ovidio, una donna di 76 anni della provincia di Teramo, è morta pochi minuti dopo esser stata punta da un ...

