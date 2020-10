Il punto sulle commodities 5 ottobre 2020 (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Settimana molto negativa per il petrolio, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,83%. Analizzando lo scenario dell’oro nero si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 36,16. Prima resistenza a 39,69. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 34,99. In forte ribasso il raffinato del petrolio, che chiude la settimana con un disastroso -7,47%. Lo scenario di breve periodo della benzina verde evidenzia un declino dei corsi verso area 1,082 con prima area di resistenza vista a 1,206. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,041. Affonda sul mercato il Future sul Natural Gas, che a fine settimana soffre con un calo del 13,15%. Analizzando lo scenario del Future sul Natural Gas si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,319. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Settimana molto negativa per il petrolio, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,83%. Analizzando lo scenario dell’oro nero si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 36,16. Prima resistenza a 39,69. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 34,99. In forte ribasso il raffinato del petrolio, che chiude la settimana con un disastroso -7,47%. Lo scenario di breve periodo della benzina verde evidenzia un declino dei corsi verso area 1,082 con prima area di resistenza vista a 1,206. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,041. Affonda sul mercato il Future sul Natural Gas, che a fine settimana soffre con un calo del 13,15%. Analizzando lo scenario del Future sul Natural Gas si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,319. ...

Lo stilista Kenzo Takada (creativo di Kenzo) è morto all'età di 81 anni a causa del Coronavirus. Memorabile il suo stile inconfondibile ispirato all'Oriente e al Giappone, dal quale era originario ...

PORDENONE - Il tema della Fiera regionale unica è nuovamente rimbalzato nell'agenda della politica regionale. L'occasione è stata l'inaugurazione nel fine settimana ...

