Il Dalai Lama ha detto che l'Europa dovrebbe far tornare i rifugiati nei loro Paesi d'origine, ma solo dopo averli accolti e formati

Venerdì 2 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 30 settembre 2020 sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una foto del Dalai Lama, guida spirituale della tradizione buddhista tibetana, e un testo che recita: «Dalai Lama: "L'UE deve spedire tutti i migranti nei loro Paesi"». Si tratta dello screenshot di un articolo, pubblicato il 29 settembre 2020 dal sito web Stop Censura, definito da NewsGuard «un sito anti-immigrazione che pubblica frequentemente informazioni false e fuorvianti». Secondo l'articolo, «in un'intervista rilasciata alla stampa britannica» il ...

