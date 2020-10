Dopo l’uccisione del ragazzo, arriva la “norma Willy” (Di lunedì 5 ottobre 2020) I ministri Alfonso Bonafede e Luciana Lamorgese vogliono introdurre nel decreto sicurezza una “norma Willy” I ministri Alfonso Bonafede e Luciana Lamorgese si stanno preparando ad introdurre nel decreto sicurezza una “norma Willy”. Si tratta di un inasprimento della pena per il reato di rissa. Nonché il daspo dai locali pubblici e di intrattenimento per chi ha avuto una denunciata o sia stato condannato per atti di violenza fuori da un locale. La “norma Willy” arriva Dopo l’uccisione del giovane fuori da una discoteca Colleferro avvenuta il mese scorso. Le dichiarazioni del legale della famiglia di Willy “La famiglia di Willy vuole una pena certa e giustizia. Come avvocato non credo che legiferare in emergenza sia la cosa più saggia. ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) I ministri Alfonso Bonafede e Luciana Lamorgese vogliono introdurre nel decreto sicurezza una “norma Willy” I ministri Alfonso Bonafede e Luciana Lamorgese si stanno preparando ad introdurre nel decreto sicurezza una “norma Willy”. Si tratta di un inasprimento della pena per il reato di rissa. Nonché il daspo dai locali pubblici e di intrattenimento per chi ha avuto una denunciata o sia stato condannato per atti di violenza fuori da un locale. La “norma Willy”l’uccisione del giovane fuori da una discoteca Colleferro avvenuta il mese scorso. Le dichiarazioni del legale della famiglia di Willy “La famiglia di Willy vuole una pena certa e giustizia. Come avvocato non credo che legiferare in emergenza sia la cosa più saggia. ...

