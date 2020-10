De Laurentiis scrive a Speranza e Spadafora: “Intervenite, mancato rinvio sarebbe sconfitta di tutti” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono ore caldissime sul fronte Napoli. Il giorno dopo l’annullamento della partita contro la Juventus per il divieto dell’Asl nei confronti della società partenopea a lasciare Napoli, è arrivata la notizia dell’apertura dell’inchiesta da parte della procura della Federcalcio sull’osservanza dei protocolli da parte del club di Aurelio De Laurentiis. Proprio lo stesso patron del Napoli ha scritto una lettera al ministro della salute Roberto Speranza e a quello dello sport Vincenzo Spadafora , allegando tutti i documenti chiave, in particolare i pronunciamenti delle Asl, delle ragioni del Napoli. Citando anche il caso del rinvio di Palermo-Potenza in serie C per il divieto di spostamento della squadra lucana disposto dall’autorità sanitaria territorialmente ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono ore caldissime sul fronte Napoli. Il giorno dopo l’annullamento della partita contro la Juventus per il divieto dell’Asl nei confronti della società partenopea a lasciare Napoli, è arrivata la notizia dell’apertura dell’inchiesta da parte della procura della Federcalcio sull’osservanza dei protocolli da parte del club di Aurelio De. Proprio lo stesso patron del Napoli ha scritto una lettera al ministro della salute Robertoe a quello dello sport Vincenzo, allegando tutti i documenti chiave, in particolare i pronunciamenti delle Asl, delle ragioni del Napoli. Citando anche il caso deldi Palermo-Potenza in serie C per il divieto di spostamento della squadra lucana disposto dall’autorità sanitaria territorialmente ...

