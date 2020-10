Contagi in aumento, nuovo decreto in arrivo. “Ma bar e locali sono salvi”, dice Conte (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giuseppe Conte smentisce le voci circa possibili restrizioni su orari di chiusura di bar e ristoranti. Erano solo voci di corridoio, a quanto pare, quelle che parlavano di restrizioni per locali, bar e ristoranti. Da Palazzo Chigi, infatti, è arrivata pochissimo tempo fa una netta smentita al riguardo. Nel nuovo decreto, in arrivo probabilmente mercoledì, … L'articolo Contagi in aumento, nuovo decreto in arrivo. “Ma bar e locali sono salvi”, dice Conte proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giuseppesmentisce le voci circa possibili restrizioni su orari di chiusura di bar e ristoranti. Erano solo voci di corridoio, a quanto pare, quelle che parlavano di restrizioni per, bar e ristoranti. Da Palazzo Chigi, infatti, è arrivata pochissimo tempo fa una netta smentita al riguardo. Nel, inprobabilmente mercoledì, … L'articoloinin. “Ma bar esalvi”,proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Contagi aumento "L'aumento dei contagi è l'effetto del ritorno a scuola", dice Crisanti AGI - Agenzia Italia Coronavirus, Zampa: le scuole resteranno aperte

L'aumento dei contagi non inciderà sulla scuola. Lo dice la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa ...

Covid: il coprifuoco di De Luca, l’ira di De Magistris

Ventata polemica a Napoli tra governatore e sindaco nell’ambito della ‘guerra’ al Covid-19. Visto l’aumento dei contagi, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca (quello del lanciafiamme) ...

