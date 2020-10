Chiesa alla Juve: tutto in sei giorni, è ufficiale! (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federico Chiesa è un nuovo calciatore della Juventus. Vi abbiamo parlato in lungo e in largo di questa trattativa, adesso l’esterno d’attacco ormai ex Fiorentina è arrivato finalmente in bianconero. C’è l’annuncio dal sito ufficiale della Serie A. Operazione a titolo temporaneo. Questa invece la nota del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo biennale oneroso con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa alla Juventus F.C.” Foto: twitter Fiorentina L'articolo Chiesa alla Juve: tutto in sei giorni, è ufficiale! proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federicoè un nuovo calciatore dellantus. Vi abbiamo parlato in lungo e in largo di questa trattativa, adesso l’esterno d’attacco ormai ex Fiorentina è arrivato finalmente in bianconero. C’è l’annuncio dal sito ufficiale della Serie A. Operazione a titolo temporaneo. Questa invece la nota del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo biennale oneroso con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federicontus F.C.” Foto: twitter Fiorentina L'articoloin sei, èproviene da Alfredo Pedullà.

