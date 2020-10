Ballottaggio Pomigliano d’Arco e Saviano | arrivano i primi dati

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo le prime sezioni scrutinate ad’Arco il candidato sindaco Gianluca Del Mastro si attesa al 65% mentre la sfidante Elivira Romano al 35 %. Il Pd in testa anche acon Vincenzo Simonelli al 55% mentre Virgilia Strocchia è ferma al 45%. Chiusi i seggi alle 15, lo spoglio ha preso il via nei nove Comuni della provincia di Napoli chiamati al. L'articolod’Arco eproviene da Anteprima24.it.

Un allarme mediatico creato ad arte sui social e attraverso siti compiacenti per mettere in difficoltà il candidato sindaco Gianluca del Mastro, in pieno ballottaggio. Alla fine infatti è stato il com ...A Pomigliano d'Arco si tinge di giallo il ballottaggio a sindaco tra Gianluca Del Mastro e Elvira Romano. Ieri mentre si svolgevano le operazioni ...