Agente Martinez Quarta | «Felice di essere alla Fiorentina»

Lucas Martinez Quarta è un nuovo calciatore della Fiorentina: le dichiarazioni del procuratore Gustavo Goni Lucas Martinez Quarta è un nuovo calciatore della Fiorentina. Queste le dichiarazioni del procuratore Gustavo Goni. «Siamo davvero felici, sia io che il giocatore. Lucas sognava da tempo il grande salto in Europa, per di più in una big come la Fiorentina. La trattativa è stata molto lunga e impegnativa, ma è andato tutto nel verso giusto. Adesso stiamo definendo gli ultimi preparativi per il suo arrivo a Firenze, che sarà dopo gli impegni con la Nazionale argentina».

