Verissimo | Silvia Toffanin in lacrime per Gabriel Garko | “Rido e piango di felicità”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 4 ottobre 2020) E’ stato come prevedibile un colloquio toccante, quello che ha portatonel salotto di, per tornare ad approfondire il clamoroso coming out del GF Vip. Nel corso della recente puntata del reality, la star ha dato una scossa al format facendo outing in diretta televisiva, alla presenza della sua ex Adua Del Vesco. Un gesto che ha aperto le porte ad un racconto biografico più completo; come rivelato alla conduttrice pochi giorni dopo,avrebbe vissuto la propria vita professionale nella menzogna, tenendo nascosto al pubblico quanto in privato era ormai la norma da tanti anni. La commozione didurante l’incontro con: le parole ...