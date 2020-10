UFFICIALE Dalot è un nuovo giocatore del Milan: il comunicato (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Milan ha comunicato ufficialmente di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni di Diogo Dalot dal Manchester United AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore José Diogo Dalot Teixeira dal Manchester United Football Club. Nato a Braga (Portogallo) il 18 marzo 1999, Diogo Dalot è cresciuto nel settore giovanile del Porto con cui ha esordito in Prima Squadra nel 2017 e collezionato 8 presenze, vincendo la Primiera Liga. In seguito, nell’estate 2018, si è trasferito al Manchester United con cui ha totalizzato 35 presenze e 1 gol. Il difensore indosserà la maglia numero 5. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilhaufficialmente di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni di Diogodal Manchester United ACè lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore José DiogoTeixeira dal Manchester United Football Club. Nato a Braga (Portogallo) il 18 marzo 1999, Diogoè cresciuto nel settore giovanile del Porto con cui ha esordito in Prima Squadra nel 2017 e collezionato 8 presenze, vincendo la Primiera Liga. In seguito, nell’estate 2018, si è trasferito al Manchester United con cui ha totalizzato 35 presenze e 1 gol. Il difensore indosserà la maglia numero 5. Leggi su Calcionews24.com

acmilan : Official Statement: @DalotDiogo ?? - DiMarzio : #Milan, ufficiale #DiogoDalot - Swagberg : RT @acmilan: Official Statement: @DalotDiogo ?? - chan_94 : RT @acmilan: Official Statement: @DalotDiogo ?? - cyprianboateng : RT @DiMarzio: #Milan, ufficiale #DiogoDalot -