Sono due i cadaveri trovati in mare in Liguria: potrebbero essere i dispersi per il maltempo in Francia (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono due i corpi ritrovati in mare nell’estremo ponente della Liguria. E’ successo in mattinata tra Sanremo e Ventimiglia. Il primo corpo, quello di un uomo, è stato ritrovato questa mattina nelle acque antistanti la località Tre Ponti di Sanremo tra i detriti della mareggiata e del maltempo delle ultime ore. Un poliziotto che stava facendo jogging ha visto il cadavere e ha subito dato l’allarme. Il secondo invece è stato ritrovato sulla spiaggia a Ventimiglia. In entrambi i casi è intervenuta la capitaneria di porto insieme ai carabinieri. Non si esclude che possa trattarsi di due tra le persone scomparse durante l’ultima ondata di maltempo in Francia, visto che nella zona di Ventimiglia e ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020)due i corpi riinnell’estremo ponente della. E’ successo in mattinata tra Sanremo e Ventimiglia. Il primo corpo, quello di un uomo, è stato ritrovato questa mattina nelle acque antistanti la località Tre Ponti di Sanremo tra i detriti dellaggiata e deldelle ultime ore. Un poliziotto che stava facendo jogging ha visto il cadavere e ha subito dato l’allarme. Il secondo invece è stato ritrovato sulla spiaggia a Ventimiglia. In entrambi i casi è intervenuta la capitaneria di porto insieme ai carabinieri. Non si esclude che possa trattarsi di due tra le persone scomparse durante l’ultima ondata diin, visto che nella zona di Ventimiglia e ...

Si chiamano Dakota e Nadia i due ballerini che, con la loro storia, hanno emozionato Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli a "Tu Sì Que Vales".

Roma, cosa (non) si muove nel centrodestra e nel centrosinistra in vista delle elezioni. L'articolo di Andrea Picardi per Formiche ...

