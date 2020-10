Serie A, sono già due (o forse tre) le panchine a rischio (Di domenica 4 ottobre 2020) Un argomento molto caldo per il campionato di Serie A è sempre quello legato alle panchine. sono tanti gli allenatori che hanno meritato la conferma in massima categoria, ma il rendimento in campo è fondamentale nel giudizio definitivo. Le prime giornate sono già servite per un primo bilancio, c’è chi è sorprendentemente nelle zone alte della classifica e c’è chi ha deluso profondamente le aspettative. sono già due (o forse tre) gli allenatori che sono a rischio esonero. Il primo è Beppe Iachini. L’esordio della Fiorentina con il successo contro il Torino aveva un pò ingannato il presidente Commisso, la prestazione non era stata comunque entusiasmante. Poi ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Un argomento molto caldo per il campionato diA è sempre quello legato alletanti gli allenatori che hanno meritato la conferma in massima categoria, ma il rendimento in campo è fondamentale nel giudizio definitivo. Le prime giornategià servite per un primo bilancio, c’è chi è sorprendentemente nelle zone alte della classifica e c’è chi ha deluso profondamente le aspettative.già due (otre) gli allenatori cheesonero. Il primo è Beppe Iachini. L’esordio della Fiorentina con il successo contro il Torino aveva un pò ingannato il presidente Commisso, la prestazione non era stata comunque entusiasmante. Poi ...

SkySport : Milan, Kessié: 'Perché mi chiamano 'presidente'? Sono il capo dello spogliatoio' - FBiasin : Sensazione: andare a toccare la miglior difesa della serie A non è parsa una gran mossa. Ma sono arrivati i 3 punt… - Raiofficialnews : ? #LaMiaJungla vince il Premio Miglior Web Fiction al #PrixItalia 2020. Tutti gli episodi della serie di e con… - sportli26181512 : NBA, Lakers vs. Heat: la serie finale 2020 diventa... illustrata: Per quello che sono capaci di fare in campo, i pr… - SilvanaLongo5 : @fedesiino @AlbertoFuschi Semplicemente le prime puntate sono state noiose da morire, niente a che vedere con le prime due serie -