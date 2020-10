Serie A, pari tra Lazio e Inter. Sorridono Parma e Benevento (Di domenica 4 ottobre 2020) Nei tre match di Serie A del pomeriggio, pareggio per 1-1 tra la Lazio e l'Inter. I nerazzurri passano in vantaggio alla mezz'ora con un gol di Lautaro Martinez, poi il pareggio a inizio ripresa di Milinkovic-Savic su assist di Acerbi. Al 70' Immobile rifila una manata a Vidal dopo un fallo del cileno e viene espulso. Nel finale rosso anche per Sensi, per una reazione simile su Patric dopo un palo colpito da Brozovic. Nelle altre partite giocate, il Parma batte il Verona grazie al gol-lampo di Kurtic, mentre Lapadula decide il successo del Benevento sul Bologna. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Nei tre match diA del pomeriggio, pareggio per 1-1 tra lae l'. I nerazzurri passano in vantaggio alla mezz'ora con un gol di Lautaro Martinez, poi il pareggio a inizio ripresa di Milinkovic-Savic su assist di Acerbi. Al 70' Immobile rifila una manata a Vidal dopo un fallo del cileno e viene espulso. Nel finale rosso anche per Sensi, per una reazione simile su Patric dopo un palo colpito da Brozovic. Nelle altre partite giocate, ilbatte il Verona grazie al gol-lampo di Kurtic, mentre Lapadula decide il successo delsul Bologna. ITA Sport Press.

Quot_Molise : Serie D, Campobasso a valanga sull'Agnonese: testa solitaria per i rossoblù. Pari casalingo con beffa per il Vastog… - ILOVEPACALCIO : #SerieD, #GironeI: vincono #Licata e #Castrovillari, pari #Acireale - Ilovepalermocalcio - Andreadoria82 : Gol, scintille ed espulsioni: #LazioInter finisce pari. Vittorie per #Parma e #Benevento #SerieA #ParmaVerona… - sportnotizie24 : Gol, scintille ed espulsioni: #LazioInter finisce pari. Vittorie per #Parma e #Benevento #SerieA #ParmaVerona… - ItaSportPress : Serie A, pari tra Lazio e Inter. Sorridono Parma e Benevento - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie pari Risultati Serie A, 3ª giornata: Inter in vantaggio a Roma Stretto web Serie A, pari tra Lazio e Inter. Sorridono Parma e Benevento

Nei tre match di Serie A del pomeriggio, pareggio per 1-1 tra la Lazio e l’Inter. I nerazzurri passano in vantaggio alla mezz’ora con un gol di Lautaro Martinez, poi il pareggio a inizio ripresa di ...

REGNA L’EQUILIBRIO. Gladiator ed Afragolese finisce senza vinti né vincitori: nel finale i maggiori brividi

In virtù del pari odierno, entrambe le compagini conquistano il primo ... Nel 4-3-3 ospite Giovanni Masecchia punta su un attacco molto esperto con Bellante e Sogno a sostegno dell’ex Serie A Fava ...

Nei tre match di Serie A del pomeriggio, pareggio per 1-1 tra la Lazio e l’Inter. I nerazzurri passano in vantaggio alla mezz’ora con un gol di Lautaro Martinez, poi il pareggio a inizio ripresa di ...In virtù del pari odierno, entrambe le compagini conquistano il primo ... Nel 4-3-3 ospite Giovanni Masecchia punta su un attacco molto esperto con Bellante e Sogno a sostegno dell’ex Serie A Fava ...